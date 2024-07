Panorama-Bad in Freudenstadt: Video mit Baderegeln erreicht 6,6 Millionen Menschen

1 Die Hauptrolle in dem Video hat Delfin-Maskottchen Flip. Foto: Stadtwerke Freudenstadt -Bäderbetrieb | Wagner

Ein Video des Panorama-Bads in Freudenstadt hat im Netz Millionen von Menschen erreicht. Es zeigt, wie mit einer Wasserpumpe im Bad nicht umgegangen werden sollte. Eine Hauptrolle dabei spielt das Delfin-Maskottchen Flip.









Link kopiert



Das Video wurde am 17. Mai auf dem Instagram-Kanal des Freizeit- und Familienbades veröffentlicht und hat laut Pressemitteilung der Stadtwerke „große Aufmerksamkeit erregt“. Darin zu sehen sind zwei Männer, die mit einer Wasserpumpe im Bad hantieren: Einer der beiden hält den Hahn der Pumpe zu, der andere pumpt. Das Ergebnis: Das Wasser spritzt oben statt aus dem Hahn heraus. In der Szene wird am Rand ein großes, rotes X eingeblendet.