Wegen eines technischen Defekts muss das Außenbecken des Panorama-Bads in Freudenstadt für mehrere Tage geschlossen werden. Was Badegäste jetzt wissen müssen.

Noch hat die Freibadsaison nicht begonnen. Im Freudenstädter Panorama-Bad ist es aber auch außerhalb des Sommers möglich, unter freiem Himmel zu schwimmen. Denn dort gibt es ein ganzjährig beheiztes Außenbecken, das an das Hallenbad angegliedert ist.

Doch für die nächsten Tage müssen Badegäste genau darauf verzichten. Denn derzeit ist das Becken gesperrt. Grund ist ein technischer Defekt, wie die Bäderbetriebe am Mittwoch in einer Pressemitteilung berichten.

„Das Rollgitter ist defekt“, erklärt Geschäftsführerin Ursula Stiefken auf Anfrage unserer Redaktion. Dieses wird nachts heruntergelassen, um zu verhindern, dass sich jemand über die Öffnung zum Außenbecken Zugang zum Hallenbad verschaffen kann.

Elektromotor des Rolltors ist kaputt

Am Mittwochmorgen sei aufgefallen, dass der Elektromotor des Rolltors kaputt ist, so dass sich das Tor nicht mehr öffnen lässt. „Da ist irgendein Teil gebrochen“, so Stiefken.

Bis das Tor repariert werden kann, wird es voraussichtlich noch einige Tage dauern. „Wir brauchen eine Fachfirma dafür, und die ist erst am Montag verfügbar“, erklärt die Geschäftsführerin.

Sie hofft, dass der Defekt dann auch direkt am Montag behoben werden kann, so dass am Dienstag wieder Schwimmer im Außenbecken ihre Bahnen ziehen können. „Ich bin mal optimistisch und hoffe, dass das kein Teil ist, das eine lange Lieferzeit hat.“

Gleichzeitig betont Stiefken, dass nur das Außenbecken betroffen ist. „Alle anderen Bereiche stehen uneingeschränkt zur Verfügung.“