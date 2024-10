Panorama-Bad Freudenstadt: Sanierungsbedarf bereitet schlaflose Nächte

1 Das Panorama-Bad bereitet zurzeit Sorgen. Foto: Helga Michel

Der eingeplante Kostenrahmen für die Stützensanierung im Panorama-Bad reicht hinten und vorne nicht. Über das Ausmaß der Kostenüberschreitung und die Gründe wurde der Gemeinderat informiert. Dort gab es auch deutliche Worte.









Vergaben werden im Gemeinderat normalerweise eher zügig abgehandelt. Nicht so in der jüngsten Sitzung, als es um die Vergabe der Stützensanierung im Panorama-Bad gegangen ist. Und das aus gutem Grunde. Der jetzt vergebene Auftrag für diese Maßnahme liegt mit einem Nettoangebotspreis von 810 397 Euro um satte 352 397 Euro über dem ursprünglich dafür angesetzten Kostenrahmen. Dass die Vergabe dennoch einstimmig beschlossen wurde, lag an der nicht wirklich vorhandenen Alternative.