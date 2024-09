Die Bauarbeiten am Dach des Panorama-Bads Freudenstadt, die eine mehrwöchige Teilschließung mit sich bringen, haben begonnen. Was Badbesucher und Saunagäste jetzt wissen müssen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Arbeiten sind an diesem Montag, 30. September, gestartet und dauern voraussichtlich bis zum 8. Dezember. In dieser Zeit sind die große Schwimmhalle mit Sport- und Freizeitbecken, Planschbecken und Sprungturm sowie das Außenbecken und der Rutschenturm nicht nutzbar. Auch das Restaurant bleibt in dieser Zeit geschlossen.

Lesen Sie auch

Geöffnet bleiben hingegen der Vitalbereich und die Saunalandschaft. Um Badegästen und Stammkunden eine Alternative zu bieten, wurden für diese beiden Bereiche für die Bauzeit spezielle Tarife entwickelt. So gibt es auch für den Vitalbereich eine Familienkarte, was im Normalbetrieb nicht angeboten wird. Wertkarten können genutzt werden. Auch die Schwarzwald-Plus-Karte wird in der Sanierungszeit akzeptiert.

Unsere Empfehlung für Sie Waldlust Freudenstadt Philipp Herzog von Württemberg bringt Kunst unter den Hammer Eine stilvolle Auktion gab es zum Schluss eines langen Kunstsommers in der Waldlust. Philipp Herzog von Württemberg beteiligte sich dabei als Auktionator.

Besucher können Essen und Getränke mitbringen. „Im Vitalbereich wird ein kleiner Bereich geschaffen, in dem mitgebrachte Speisen verzehrt werden können“, so Ursula Stiefken, Geschäftsführerin des Bäderbetriebs.

Der Vitalbereich umfasst rund 1500 Quadratmeter Fläche und befindet sich unter dem Kuppeldach. Er bietet ein großes Wohlfühlbecken, Sprudelliegen, Massagedüsen, einen Wasser-Vulkan, einen Strömungskanal, Wärmebänke sowie Erlebnis-Grotten mit Sole, Dampf, Feuer und Eis.

Während der Sanierungsphase gibt es ein spezielles Kursangebot: Aqua-Fitness und Aqua-Cycling. Diese Kurse finden an acht festen Terminen statt. Buchungen für einzelne Kurstage sind hier allerdings nicht möglich. Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@panorama-bad.de. Die Kurse starten am 8. Und am 10. Oktober. Die Kursgebühr beträgt 49 Euro zuzüglich fünf Euro Eintritt. Die Kurse finden von 9 bis 9.45 Uhr sowie von 19 bis 19.45 Uhr statt, dienstags Aqua-Fitness und donnerstags Aqua-Cycling. Montags bleibt das Bad geschlossen.

Die Öffnungszeiten und Tarife sind auch auf der Internetseite www.panorama-bad.de zu finden.