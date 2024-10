Pannen in Rottweil

1 Ein Rettungswagen in Rottweil wird abgeschleppt – wieder einmal. Foto: DRK/Stotz

Wenn ein Fahrzeug nicht läuft, ist das schlecht – wenn aber Rettungswagen dauernd aufgrund technischer Probleme ausfallen, ist das höchst bedenklich. Beim DRK in Rottweil ist man frustriert.









Es ist ein Bild, das man eigentlich gar nicht sehen will: Ein Rettungswagen, das Symbol schlechthin für schnelle Hilfe im Ernstfall, wird abgeschleppt. Das Ganze spielt sich an der Helios-Klinik in Rottweil ab – der RTW läuft nicht mehr, die Mitarbeiter des DRK sind frustriert. Und das ist kein Einzelfall.