Panne bei Booster Maxxx: Stromausfall? Frühlingsfestbesucher sitzen in über 50 Meter Höhe fest

1 Videoausschnitt, der die hängengebliebene Gondel des Fahrgeschäfts zeigt Foto: Tiktok/@nxck.0711

Für viele ist es eine absolute Horrorvorstellung: Während man in einem Fahrgeschäft sitzt, bleibt dieses plötzlich stehen. Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest ist das ausgerechnet in einer der höchsten Attraktionen passiert.









Kurz, bevor die Pforten schließen, noch mal wild durch den Nachthimmel rauschen – dies könnten die Gedanken einiger Frühlingsfestbesucher am Sonntagabend in Stuttgart gewesen sein, als sie sich für eine letzte Runde in den Booster Maxxx wagten. Bis zu 55 Meter in die Höhe schwingen die Besucher hier, teils kopfüber, laut dem italienischen Hersteller (Fabbri Group) durch die Luft. Am Sonntag schwang plötzlich gar nichts mehr. In sozialen Netzwerken wie TikTok kursieren seitdem Szenen, die die Misere der Festbesucher zeigen.