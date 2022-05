Wegen Blitzschlag? Feldscheuer in Dornhan brennt während Gewitter

Eine Feldscheune auf einer Wiese am Ortsausgang Richtung Fürnsal hat am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr gebrannt. In dem sechs mal acht Meter großen Holzgebäude lagerte Heu und Stroh, sowie einzelne landwirtschaftliche Maschinen und Baumaterial.