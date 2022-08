Holzebener Blasmusik tritt zum letzten Mal in Bochingen auf

1 Seit 2016 gestalteten die Musiker immer den ersten Sonntagnachmittag des Biergartenfests. Foto: Holzer-Rohrer

Für viele kam es überraschend, als die Musiker der Holzebener Blasmusik am Wochenende mit Einladungs-Flyern zu ihrem Abschiedskonzert am 3. September in ihre Heimatgemeinde Schenkenzell das Festgelände betraten.















Oberndorf-Bochingen - 2016 holte Ortsvorsteher Martin Karsten die als "offizielle Ernst-Mosch-Nachfolgeband" ausgezeichnete Kapelle nach Bochingen. Sie begeisterte mit ihrer jugendlich-herzerfrischenden Art, Blasmusik nicht nur zu spielen, sondern auch zu präsentieren.

Fortan gehörte ihnen stets der erste Sonntagnachmittag im Bochinger Biergarten und immer die Begeisterung der Festbesucher. Auch bei ihrem fünften Auftritt brachten sie Schwung ins Publikum, das mitging, und immer wieder mit ganz viel Beifall bekundete, dass ihnen gefiel, was auf der Bühne abging.

Großes Bedauern

Man bedauerte sehr, dass die Holzebener sich auflösen, hatten sie doch in all den Jahren nichts eingebüßt von ihrer starken blasmusikalischen Ausdruckskraft. "Nach zwölf Jahren voller Highlights, Spaß und Freude müssen wir einen Schnitt machen" – so Michael Doll im persönlichen Gespräch.

"D’r Michl und seine original Holze-Bener Blasmusik" – diese offizielle Bezeichnung weist auf ihn als Gründer und Namensgeber, die "Holzebene" auf seinen Wohnort, wo auch seit zwölf Jahren geprobt wird.

Pandemie reißt Lücke

In dieser gemeinsamen Zeit sei man zusammengewachsen, als Clique, als Freunde. Die Pandemie jedoch habe Lücken gerissen, gleich vier Ausstiege nach sich gezogen und durch den zusätzlichen Wegzug weiterer Musiker habe man Aushilfen und Gastspieler benötigt, um auftreten zu können.

Das sei jedoch nicht mehr dasselbe, weil es nicht mehr die Gruppe sei, die sich 2010 zusammengetan hatte, eine Vision zu realisieren, ein Feeling zu leben. So habe man sich – schweren Herzens zwar – doch konsequent für diesen Schritt entschieden.

Corona hat vieles durcheinandergebracht

"Es sind die Musikvereine, die nach Corona überleben müssen", sagt Michael Doll, der selbst – wie viele der Holzebener, auch noch im Musikverein Schenkenzell engagiert ist. Das Hobby müsse dann leider hintenangestellt werden. Corona habe eben vieles durcheinandergebracht. Jetzt jedoch freue man sich auf einen tollen Aufritt in Bochingen – und dieser hätte überzeugender nicht sein können.

Die einen gehen, andere kommen

Die einen verabschieden sich, andere steigen ein – wie die Saustallmusikanten aus Dauchingen, die am Samstagabend ihr Debüt gaben. Mit Polka-Musik ging’s los und dann nahm die musikalische Reise durch die Nacht eine andere Richtung ein. Da erlebten die Beatles ein Revival, die Fans der Toten Hosen kamen auf ihre Kosten, und auch die Spider Murphy Gang war vertreten.

Die Abwechslung hält die Spannung. So ist dafür gesorgt, dass jeder auf seine Kosten kommt. Diesen Anspruch bediente auch "Polka Seven", die erst 2016 gegründete kleine Besetzung, die neben Polkas und Märschen auch moderne Arrangements mitgebracht hatten. Sie bestätigten am Sonntagmorgen ihren Anspruch, das Beste aus jedem Stück herauszuholen.