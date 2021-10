Bürgermeisterwahl in Balingen Heiko Lebherz ist zweiter Bewerber

Seit elf Jahren leitet er als Bürgermeister die Geschicke Ratshausens – nun zieht es ihn in die Kreisstadt: Heiko Lebherz will Bürgermeister in Balingen und damit Nachfolger von Reinhold Schäfer werden. Nach Ermilio Verrengia ist er der zweite Bewerber.