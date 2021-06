2 Die vier neuen positiven Testbescheide sind in Brigachtal, Donaueschingen, Niedereschach und Villingen-Schwenningen aufgetreten. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Die Zahl der Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn steigt weiter – allerdings sehr moderat.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldete die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg in der Region auf 9941 (+4 im Vergleich zum Vortag), in 9617 Fällen gelten die Infizierten als genesen, es gab bislang 204 Todesfälle in der Region (+0) und gibt aktuell 120 an Covid-19 Infizierte (-4) – in 111 Fällen davon wurde eine Mutation nachgewiesen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 35,8 an (Quelle: Landesgesundheitsamt, Stand: Montag, 17 Uhr), am Tag zuvor lag sie noch bei 46,1, eine Woche zuvor bei 48.

Fünf Betten durch Coronapatienten belegt

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Dienstag 32 am Coronavirus erkrankte Personen. Von den insgesamt 47 am Kreisklinikum zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind derzeit 41 belegt, fünf davon durch Coronapatienten. Invasiv beatmet werden muss keiner mehr von ihnen.

Die vier neuen positiven Testbescheide sind in Brigachtal, Donaueschingen, Niedereschach und Villingen-Schwenningen aufgetreten.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat am Freitag in der Zeit von 13 bis 15 Uhr geöffnet.