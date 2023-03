1 Vor der Pandemie undenkbar: An jeder Ecke wurde ein Testzentrum aus dem Boden gestampft. Foto: Marc Eich

März 2020: Seit Jahresbeginn dominiert die Corona-Pandemie die Nachrichten, doch im Schwarzwald-Baar-Kreis scheint das Virus noch weit entfernt. Doch dann bestätigt das Landratsamt, was viele zu Beginn nicht wirklich ernst genommen haben: Die erste Corona-Infektion wird im Landkreis vermeldet und ist in dieser Woche drei Jahre her.









Nur wenige Tage ist es her, da wurden sämtliche Corona-Verordnungen in Deutschland aufgehoben. Der 1. März 2023 scheint das offizielle Ende der Pandemie zu sein, ein Tag, auf den die Menschen lang gehofft hatten. Corona gibt es natürlich nach wie vor – doch es hat in der öffentlichen Diskussion an Brisanz verloren. In dieser Woche fällt der Blick drei Jahre zurück, als die erste Corona-Infektion im Schwarzwald-Baar-Kreis vermeldet wurde: Ein Bürger aus St. Georgen hatte sich mit dem – damals noch „neuartigen“ – Virus infiziert.