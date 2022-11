1 Ist die Pandemie denn jetzt vorbei? Diese Frage dürfte sich stellen, wer sich über die künftig ausbleibenden Meldungen der Behörden in der Region wundert. Foto: Rumpenhorst

Für viele Leser galt ihnen seit zwei Jahren der erste Blick in der Zeitung: den aktuellen Coronazahlen aus der Region. Doch jetzt endet die Statistik abrupt.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Für Jeden Morgen, kurz nach 8 Uhr, veröffentlichte die Pressestelle des Landratsamtes in Villingen-Schwenningen seit rund zwei Jahren jeden Morgen eine neue Pressemitteilung. Ihr Inhalt: die aktuellen Coronazahlen aus der Region.

Daraus war zu erfahren, wie die Pandemie verläuft, wieviele Personen sich im Vergleich zum Vortag neu mit dem Coronavirus infiziert haben, wieviele aktuell überhaupt aktiv infiziert sind, aber auch viele genesen sind und wieviele Todesfälle der aktuellen Corona-Pandemie zugerechnet werden, weil die Toten "mit oder an" dem Virus gestorben sind.

Viele kritische Nachfragen

In den Hoch-Zeiten der Pandemie war die Aufmerksamkeit für diese Mitteilungen sogar so groß, dass gleich mindestens eine Handvoll Leser in der Redaktion monierten, wenn am Vortag versäumt worden war, die aktuelle Statistik abzudrucken.

Doch jetzt erscheinen die Coronazahlen voraussichtlich gar nicht mehr. Die Pandemie-Statistik wird, sozusagen, zu Grabe getragen. Warum? Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor: "Aufgrund der Änderung, dass die Quarantäne bei dem Fall einer Corona-Infektion nicht mehr gegeben ist, hat das Gesundheitsamt keine Grundlage mehr, um die Anzahl der Genesenen zu berechnen", teilt Heike Frank, die Pressesprecherin des Landratsamtes mit.

Regelung gilt ab sofort

Lediglich die Anzahl der Personen, die durch einen PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet sind, liegen dem Gesundheitsamt vor – andere positive Testergebnisse werden nicht erfasst. Die vorliegenden Zahlen aber seien für die Entwicklung der Pandemie schlichtweg "nicht ausreichend aussagekräftig", bedauert man im Landratsamt und kündigt an: "Deshalb werden von Seiten des Gesundheitsamtes ab sofort keine Zahlen mehr zur Corona-Pandemie veröffentlicht."