Ein Coronatest pro Woche ist garantiert kostenlos. Je nach Kapazitäten sind auch mehr Tests möglich, richtig sicher scheint sich aber keiner zu sein. Wir haben nachgefragt.

Kreis Rottweil - Dass Coronaregelungen nicht immer eindeutig und klar sind, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Auch die Verordnung zur Bürgertestung vom 8. März bietet durchaus Spielraum zur Interpretation. Die Formulierung in Paragraf 5, Absatz 1, lautet folgendermaßen: "Die Testungen können abhängig von den Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden." Entscheidend ist das Wort mindestens.

Auch in der Redaktion war das ein diskutiertes Thema. Immer wieder hört man die Ansicht, dass der zweite Test dann definitiv bezahlt werden müsse. Dies stimmt so aber nicht, denn je nach den verfügbaren Testkapazitäten sind auch mehrere kostenlose Tests pro Woche möglich. Aber wer ist für die Kontrolle verantwortlich? Und ist dies aufgrund der zahlreichen Testmöglichkeiten überhaupt möglich?

Schnelltest-Kapazitäten reichen aus

Wir haben zunächst bei den verschiedenen Teststellen in Rottweil nachgefragt, wie dort die Verordnung gehandhabt wird. Hier kann man festhalten: Es sind aktuell ausreichend Kapazitäten verfügbar, so dass mehrere Tests durchaus möglich sind. Die Daten werden erfasst und dokumentiert, für die Kontrolle sind aber nicht die Zentren selber verantwortlich, es wird an die Kommunen als Träger verwiesen.

Ein Anruf beim Landratsamt bringt dann etwas mehr Klarheit. Zunächst folgt die Weiterleitung an das Gesundheitsamt, diese Mitarbeiter kommen aber nur ins Spiel, wenn es gemeldete positive Fälle gibt. Dann erhalten wir wieder die Antwort: "Jeder Bürger hat die Möglichkeit, sich mindestens einmal kostenlos testen zu lassen." So weit so gut, dieser Stand war ja bekannt. Entscheidend ist dann der nächste Satz: "Die Kontrolle erfolgt über einen externen Dienstleister des Sozialministeriums."

Lage könnte sich weiter entspannen

Weder die Teststationen, noch die Kommunen l haben also etwas mit der Überwachung zu tun. Wie der tatsächliche Kontrollvorgang durch den angesprochenen externen Dienstleister abläuft, wäre sicher spannend zu erfahren. Richtig wichtig wäre dies aber wohl nur bei einer Testknappheit, die es mittlerweile nicht mehr gibt.

Durch die neue Corona-Verordnung vom 7. Juni könnte sich die Lage auch weiter entspannen, denn bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 an fünf aufeinander folgenden Tagen entfallen beispielsweise für die Außengastronomie, Freibäder und Open-Air-Kulturveranstaltungen die Testpflicht.

Zudem gelten dann Tests, die in der Schule durchgeführt werden, für 60 Stunden. Auch die steigende Impfquote sorgt für weniger Testbedarf, so dass mehreren kostenlosen Tests pro Woche eigentlich nichts im Wege steht.