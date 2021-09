Rekord-Inzidenz in Pforzheim Goldstadt ist trauriger Spitzenreiter

Der Stadtkreis Pforzheim strebt einem Negativrekord entgegen: Nur in einem Kreis in Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz höher als in der Goldstadt. Am Mittwoch liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 203,1. Auf Platz eins findet sich Bremerhaven mit 234,2.