Pandemie: Corona-Kommission soll verstehen, nicht verurteilen

Das Krisenmanagement in der Pandemie und die Folgen haben heftige Kontroversen ausgelöst. Jetzt kommt auch auf Bundesebene eine große Auswertung im Parlament in Gang - mit welcher Perspektive?
Berlin - Die designierte Vorsitzende der Enquete-Kommission des Bundestags zur Corona-Pandemie, Franziska Hoppermann, setzt auf eine umfassende, ehrliche und ausgewogene Aufarbeitung der Krisenjahre. "Wir wollen verstehen, nicht verurteilen", sagte die CDU-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur vor der konstituierenden Sitzung am heutigen Montag. "Wir wollen Entscheidungen und Prozesse kritisch hinterfragen, die im Lichte der Zeit womöglich Sinn ergaben, sowie Fehler identifizieren. Wir wollen aber auch schauen, was gut war."