Pandabären: Fans trauern um Wegzug von Pit und Paule nach China

1 Die Pandas Paule (l) und Pit sitzen während der Abschiedszeremonie in ihrem Gehege. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Als kleine nackte «Würmchen» kamen sie 2019 in Berlin auf die Welt. Nun sind die Pandas Pit und Paul zu stattlichen Teenagern herangewachsen und ziehen um: ins chinesische Chengdu.









Berlin - Der kleine Junge, der mit seinen Eltern ein letztes Mal vor dem Gehege von Pit und Paule steht, ist traurig. "Finde ich blöd", antwortet er auf die Frage, was er von dem Umzug der Zwillinge nach China hält. "Weil ich die noch öfter sehen will." Er findet Pandabären süß, vor allem die Pfoten. Wie viele andere Besucherinnen und Besucher sind er und seine Eltern am Freitag extra in den Berliner Zoo gekommen, um sich von Pit und Paule zu verabschieden. Am Wochenende rechnet der Zoo trotz der niedrigen Temperaturen mit einem größeren Andrang als gewöhnlich.