Palmrainbrücke in Weil am Rhein: Geldstrafe nicht bezahlt

1 Auf der Palmrainbrücke klickten die Handschellen. (Symbolfoto) Foto: Beatrice Ehrlich Ein Freund begleicht die Strafe auf dem Bundespolizeirevier und erspart einen Gefängnisaufenthalt.







Link kopiert



Ein wegen Betruges verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei bei der Einreise aus Frankreich gefasst worden. Da er die Geldstrafe beglich, konnte er seine Reise fortsetzen, heißt es in der Polizeimeldung. Der französische Staatsangehörige geriet am frühen Freitagmorgen auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass seit wenigen Tagen ein Haftbefehl gegen den 26-Jährigen zu vollstrecken war. Wegen Betruges verurteilte ein Gericht den Mann im Frühjahr dieses Jahres zu einer Geldstrafe in Höhe von 3 600 Euro. Da der in Frankreich wohnhafte Mann weder die Geldstrafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Da er vor Ort nicht im Besitz des nötigen Bargeldes war, bat er einen Freund die geforderte Summe auf dem Bundespolizeirevier Lörrach vorbeizubringen. Im Anschluss durfte der Mann das Revier verlassen.