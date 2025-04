Palmer will Hebesatz rückwirkend erhöhen: Zwei Millionen fehlen – was lief schief bei der Grundsteuer in Tübingen?

Schutzengel im Einsatz 15-Jähriger in Villingen von Auto erfasst - nur leicht verletzt

Zu einem schweren Unfall mit glimpflichen Ausgang kam es am Freitag in der Bahnhofstraße in Villingen. Das 15-jährige Unfallopfer erlitt trotz eines heftigen Zusammenpralls mit einem Auto wohl lediglich leichtere Verletzungen.