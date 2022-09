3 Als Willkommensgeschenk erhielt der Wallfahrtseelsorger Michael Holl (Zweiter von rechts) von Dekan Pater Augusty Kollamkunnel, Dekanatsreferent Achim Wicker und der Dekanatsrats-Vorsitzenden Petra Graf einen Pilgerstab überreicht. Foto: Schweizer

Wallfahrtsseelsorger Michael Holl ist auf dem Palmbühl ins Amt eingeführt worden.















Schömberg - Die gesamte Region werde davon profitieren, zeigte sich Dekan Pater Augusty Kollamkunnel sicher. Er wünscht sich, dass der Palmbühl zum geistlichen Zentrum des Dekanats Balingen wird. Michael Holl wird mit dem pensionierten Pfarrer Josef Schäfer, der seit 2006 als Nachfolger von Pater Kunibert den Pilgerort betreut, zusammenarbeiten.

Bei seinem neuen Arbeitsplatz handelt es sich um eine Profilstelle, die es in der Diözese Rottenburg-Stuttgart seit vier Jahren gibt. "Mit Profilstellen sollen neue Ideen und Formen für die Kirche ausprobiert und umgesetzt werden", erläuterte Dekanatsreferent Achim Wicker. Holl soll sich zukunftsfähige Formen im Bereich der Liturgie überlegen und Räume für Begegnungen schaffen. Außerdem soll es (spirituelle) Angebote für Gruppen und Gäste des Campingplatzes und Stausees geben. "Zuhören, mitbeten, trösten" – so umriss Vorstandsmitglied Rolf Seeger den Aufgabenkatalog.

Ort für viele Gläubige

Dabei seien, so Wicker, Experimente ausdrücklich erwünscht. Die 50-Prozent-Profilstelle, die auf fünf Jahre befristet ist, ist beim Dekanat angesiedelt und wurde vom Dekanatsrat im Oktober 2021 beschlossen. Mit der katholischen Kirchengemeinde Schömberg hat das Dekanat einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Das Dekanat investierte einen Großteil seiner Anteile an Profilstellen auf dem Palmbühl. Man sei davon überzeugt, dass dieser Ort in Zukunft für viele Gläubige geistige und religiöse Heimat sein werde. Finanzielle Unterstützung kommt auch von der Bischof-Moser-Stiftung. Wie zu erfahren war, schießt die Stiftung aus den Osterkollekten drei Jahre weitere 15 Prozent bei, so dass ein noch größerer Stellenumfang möglich ist.

Holl stammt aus Ehingen. Nach dem Abitur studierte er Theologie in Tübingen und Innsbruck. Nach einem Praktikum bei der Stiftung Liebenau und dem Zivildienst arbeitete er als Pastoralassistent und später als Pastoralreferent in Münsingen. Von 1993 bis 2003 leitete er das Ministrantenreferat im Ordinariat. Zusätzlich war er von 1997 bis 1999 persönlicher Referent von Weihbischof Thomas Maria Renz. In den Folgejahren ließ sich der 61-Jährige in der Gesprächsführung und geistlichen Begleitung sowie zum Exerzitienleiter ausbilden.

Pilgerstab zum Antritt

Der Diözesanstelle Berufe der Kirche stand er von 2004 bis 2010 vor. Im Mai 2010 kam Holl als Pastoralreferent in die Seelsorgeeinheit Talgang. Seit 2011 ist er Leiter von Exerzitien im Kloster Heiligenbronn und seit 2012 zusätzlich geistlicher Begleiter des Jakobhauses in Balingen.

Das Willkommensgeschenk war passgenau für ihn zugeschnitten. Bei seinem Angebot "Beten und gehen" begleitet ihn künftig ein Pilgerstab, und zwar ein besonderer, versehen mit dem Symbol der Palmbühlkirche.

Viel Kraft fürs neue Amt

Der Palmbühl genieße über die Grenzen des Oberen Schlichemtals eine hohe Bedeutung, betonte Schömbergs Bürgermeister Josef Sprenger. Viele Menschen, die den Ort besuchten, bräuchten Personen, die Beistand leisten. Von Holl erhofft sich der Stadtchef, dass er Altes bewahrt und Neues wagt. "Viel Kraft für das neue Amt" wünschte Diakon Stefan Drobny vom Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal. Dass die Zusammenarbeit auf einem guten Weg sei, zeigte er an einem aktuellen Beispiel. Weil Pfarrer Josef Schäfer erkrankt ist, übernahmen er und Holl spontan die Tiersegnung.

Holl predigte über das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem Lukas-Evangelium. Er wolle Menschen aufrichten und zu Jesus ausrichten. Früher habe er das Gelände um den Palmbühl als Sammelsurium an Heiligen empfunden. Heute faszinieren ihn die Statuen der Nothelfer. "Mit dir, Maria, singen wir" endete die Andacht, die ein Chor mit Sängern aus verschiedenen Kirchengemeinden des Dekanats umrahmte. Es schloss sich ein Stehempfang an.