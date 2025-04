Palmbühl Schömberg: Marienandachten im Zelt

1 Entgegen der Planung ist die Sanierung bis zum Beginn der Wallfahrtsaison am 1. Mai noch nicht abgeschlossen. Foto: Beate Marschal

Die Sanierung des Palmbühlkirchleins ist noch nicht fertig. Deshalb müssen die Marienandachten im Mai in einem Provisorium gefeiert werden.









Der Besuch einer Andacht auf dem Palmbühl zur Ehre Marias gehört für viele Katholiken zum Wonnemonat Mai. Diese Tradition auch in diesem Jahr aufrechtzuerhalten ist aufgrund der laufenden Renovierungsarbeiten am Palmbühlkirchlein eine Herausforderung. Anstelle der Maiandachten im Gotteshaus finden diese im nächsten Monat in einem eigens dafür aufgebauten Zelt statt.