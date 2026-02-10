Palliativstation im Zollernalbkreis: Wo das Leben leiser wird

Volker Damm ist leitender Arzt der Palliativstation im Zollernalb Klinikum und begleitet Menschen, die unheilbar krank sind.
Der Duft von Orange liegt in der Luft, im Hintergrund sind die zarten Klänge einer Harfe zu hören. Alles wirkt entspannt und friedlich. Eine Oase der Ruhe inmitten des trubeligen Alltags. Was hier beschrieben wird, ist nicht etwa der Ruhebereich in einem Wellnesshotel, sondern ein Zimmer auf der Palliativstation des Zollernalbklinikums. Wer hier liegt, hat zwangsläufig einen neuen Blick auf das Leben erhalten. Denn diese Menschen sind unheilbar krank.