Paletten neben Schuppen brennen: Brandserie in Geislingen reißt nicht ab

4 Der Palettenstapel mit Pflastersteinen brannte in der Nacht auf Freitag. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Halle vermieden werden. Foto: Marschal

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen gegen Unbekannt nach einem erneuten Brand bei einer landwirtschaftlichen Scheune in im Gewann Auen der Nacht zum Freitag. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Die Brandserie in Geislingen reißt nicht ab: In der Nacht auf Freitag hat es erneut im Gewann Auen gebrannt. Während im Juni im Abstand von einer Woche nur wenige hundert Meter entfernt zwei Schuppen vollständig abgebrannt sind, konnten die Feuerwehrleute am Freitagmorgen noch rechtzeitig eingreifen und somit Schlimmeres verhindern.