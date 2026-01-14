Palästinensische Gebiete: USA: Umsetzung von Gaza-Friedensplan geht in nächste Phase
1
Im Gazastreifen leben viele Menschen trotz Waffenruhe weiterhin unter katastrophalen Bedingungen - nun kündigen die USA an, dass die Umsetzung des Gaza-Friedensplans in die nächste Phase geht. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa

Die Umsetzung des Gaza-Friedensplans geht nach Angaben der USA in die zweite Phase. Darin gehe es um die Entwaffnung der Hamas, die Einsetzung einer technokratischen Übergangsregierung und den Beginn des Wiederaufbaus des Gazastreifens, teilte der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X mit.

Washington - Die Umsetzung des Gaza-Friedensplans geht nach Angaben der USA in die zweite Phase. Darin gehe es um die Entwaffnung der Hamas, die Einsetzung einer technokratischen Übergangsregierung und den Beginn des Wiederaufbaus des Gazastreifens, teilte der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X mit.

 
 