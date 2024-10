Krieg in Nahost: Hisbollah ernennt Vize-Chef Naim Kassim zum neuen Anführer

Krieg in Nahost

3 Naim Kassim zeigte sich seit der Tötung des Hisbollah-Chefs Nasrallah mehrfach im Fernsehen. (Archivbild) Foto: Bilal Hussein/AP

Naim Kassim folgt auf den getöteten Hisbollah-Chef Nasrallah, dürfte an die Strahlkraft seines Vorgängers in der Miliz aber nur schwer heranreichen. Am Kriegsverlauf wird sich mit ihm wenig ändern.









Beirut/Tel Aviv - Rund vier Wochen nach der Tötung ihres Anführers Hassan Nasrallah hat die Hisbollah-Miliz im Libanon einen Nachfolger ernannt. Neuer Generalsekretär werde der bisherige Vize-Chef Naim Kassim, teilte die Organisation mit. Am aktuellen Verlauf des Kriegs mit Israel dürfte sich mit der Ernennung aber wenig ändern. Er gilt als vergleichsweise schwach und dürfte an das Erbe Nasrallahs als Anführer kaum heranreichen. Die Miliz kündigte an, die bisherigen Ziele unter dem neuen Anführer weiterzuverfolgen "bis zum Sieg".