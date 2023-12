Paläontologie: Indien: Göttlich verehrter Stein entpuppt sich als Dino-Ei

1 Diese als göttlich verehrte Steinkugel in Indien hat sich als Dino-Ei entpuppt. Foto: Vishal Verma/dpa

Überraschende Enthüllung: Eine vermeintlich heilige Steinkugel, die über Jahrhunderte hinweg in einer Familie verehrt wird, ist in Wirklichkeit das Ei eines pflanzenfressenden Dinosauriers.









Neu Delhi - Eine in einer Familie wohl seit Generationen als göttlich verehrte Steinkugel hat sich als Dino-Ei entpuppt. Es stamme von einem pflanzenfressenden Titanosaurus, der vor Millionen Jahren in Zentralindien gelebt habe, teilte Mahesh Thakkar vom Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) in Lucknow mit.