Pakete und Brief rund um die Uhr verschicken: Kippenheim soll eine Packstation erhalten

Haushalt ist verabschiedet Gewerbesteuer knackt in Rust Rekorde

Noch nie nahm die Gemeinde so viel Geld ein wie im Jahr 2024. Dementsprechend sieht auch der Haushalt aus: Viele Projekte stehen an und am Ende bleiben sogar 5,2 Millionen Euro übrig. Dennoch blicken Verwaltung und Fraktionen besorgt in die Zukunft.