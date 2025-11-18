Paige Greco: Paralympics-Siegerin verstirbt mit 28 Jahren

Die Welt des Sports trauert um eine der besten Para-Radfahrerin. Sie wird nur 28 Jahre alt.
Paralympics-Siegerin Paige Greco aus Australien ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Dies teilten das australische Paralympische Komitee und der Radsport-Weltverband UCI mit. Demnach habe sich bereits am Sonntag in ihrem Zuhause in Adelaide ein „plötzlicher medizinischer Vorfall“ ereignet, der schließlich zu ihrem Tod führte. Greco hatte 2021 in Tokio die erste australische Goldmedaille der Spiele gewonnen, außerdem holte sie vier Weltmeistertitel auf Bahn und Straße.