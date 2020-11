Pädophile am Werk in Villingen-Schwenningen? Dubiose Unterwäschen-Anzeige aufgetaucht

Nachdem an Bushaltestellen in Villingen-Schwenningen Zettel aufgehängt worden sind, auf denen Schülerinnen gebeten werden, Videos von sich an eine E-Mail-Adresse zu schicken, folgte am Montagabend der nächste Schock: Auf Ebay-Kleinanzeigen wurde eine Anzeige erstellt, mittels welcher ein privater Anbieter aus der Doppelstadt Unterwäsche von Mädchen oder Frauen sucht.