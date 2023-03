1 Christina Krämer will neue, eigene Akzente setzen und Altbewährtes beibehalten. Foto: Wölfle

Das Haslacher Bistro und Musikcafé Zum Raben steht seit dem 5. Februar unter neuer Leitung: Pächterin Christina Krämer will auch künftig das besondere Flair der Location und Altbewährtes beigehalten, aber trotzdem ein paar neue Highlights setzen.









Christina Krämer hatte nicht viel Zeit zum Überlegen. Doch als klar war, dass der Vorbesitzer des „Raben“ endgültig aufhören will, gab sie kurzerhand ihre Bewerbung ab und erhielt neben einigen anderen Mitstreitern den Zuschlag. „Ich arbeitete hier im Raben schon seit 2018 im Service und wusste deshalb genau, wie der Laden läuft“, erzählt die 49-jährige gebürtige Haslacherin, die auf insgesamt 30 Jahre Berufserfahrung in diesem Sektor zurückblicken kann.

Krämer konnte in diesem Gewerbe auch jede Menge Erfahrungen bei ihrer Arbeit im Haslacher Gasthaus „Zum Storchen“ sammeln, wo sie dem damaligen Wirt von 1992 bis 2018 26 Jahre lang die Treue hielt. „Die besondere Atmosphäre hier im Lokal und das Inventar möchte ich auf jeden Fall erhalten. Der Raben soll so bleiben wie er ist. Das ist mir sehr wichtig. Er ist schon irgendwie wie mein Kind“, betont die neue Pächterin.

Alle sollen sich hier stets wohl und wie zuhause fühlen. Mit ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel unterschiedlichen Dekorationen oder neuen Bildern an den Wänden wolle sie im Laufe der Zeit ein paar eigene und neue Akzente setzen. „Der Stammtisch wird für meine Kundschaft ebenfalls erhalten bleiben“, sagte Krämer, die sich auch weiterhin an den Haslacher Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Musiknacht oder dem Oktoberfest, beteiligen will.

„Die erste Fasent hier haben wir ja schon mal gut zusammen überstanden“, lobt Msie ihr neunköpfiges Team. Mitarbeiter-Zuwachs sei aber trotzdem immer herzlich willkommen: Im Moment stünden ein Koch und volljährige Servicekräfte im Minijobbereich auf der Suchliste. „Noch haben wir montags Ruhetag, aber im Sommer möchte ich durchgehend geöffnet lassen, einen Mittagstisch etablieren und ein leckeres Tagesessen anbieten“, blickt Krämer in die Zukunft.

„Das Essen, das wir anbieten, ist qualitativ hochwertig. Wir produzieren alles selbst und kaufen regional ein. Da lege ich großen Wert drauf“, betont Krämer, die in ihrer Location von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 17.00 bis 21.00 Uhr warmes Essen anbietet. Die Spezialität seien auf jeden Fall die leckeren Hamburger aus 100 Prozent Rindfleisch. Diese gibt es in verschiedenen Versionen, wie zum Beispiel „Smoke BBQ“, „Diavolo“ oder „Big Black Forest“. Auch die vegetarische Version, „Der Fitmacher“, wird in Zukunft auf der Speisekarte ihren sicheren Platz einnehmen. Unterschiedliche Salatvariationen, Rumpsteaks oder Schnitzel mit Pommes und eine kleine Dessertkarte runden das ausgewogene Angebot, das natürlich auch bestellt und abgeholt werden kann, ab. „Unsere allseits gelobten alkoholischen und nichtalkoholischen Cocktails sind nach wie vor ein Renner und haben das ganze Jahr über Hochkonjunktur“, weiß die Geschäftsfrau, die auf viele Stammkunden blicken darf. Diese und natürlich auch alle anderen Gäste werden in Zukunft immer mal wieder mit etwas Neuem, wie zum Beispiel dem „Drink of the day“, der nicht auf der Getränkekarte zu finden ist, überrascht werden. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen“, sagt Krämer. So wird künftig auch ab und zu ein DJ im „Raben“ Musik auflegen und für ausgelassene Stimmung sorgen.

Live-Musik

Von Oktober bis Ostern will sie im Raben mindestens zwei Mal im Monat mit Livemusik das Publikum erfreuen. Gesellschaftsspiele, die man gegen eine kleine Leihgebühr „mieten“ könne, sei eine der Neuerungen.