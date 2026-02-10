Padel-Club-Plan gescheitert: Diese Vorwürfe macht Armin Redzepagic der Stadt Calw

Armin Redzepagic ist in der Region als erfolgreicher Fußballtrainer bekannt. Auch beruflich wollte er sich nun ganz dem Sport widmen und einen Padel-Club in Calw eröffnen.
„Die lassen mich wirklich im Regen stehen. Ich bin schon ziemlich enttäuscht von Calw“, schimpft Armin Redzepagic. Der Stammheimer ist einer der erfolgreichsten Fußballtrainer aus dem Kreis Calw, führte den VfL Nagold zweimal in die Verbandsliga und war zuvor fünf Jahre lang beim VfL Stammheim, den er von der Kreisliga B in die Bezirksliga brachte. Aktuell steht er beim Oberligisten 1.CfR Pforzheim an der Seitenlinie.