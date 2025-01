Paddeln trotz Kälte: So trainiert der Ettenheimer Kanuclub im Winter

So trainiert der Ettenheimer Kanuclub im Winter

1 m Hallenbad üben die Paddler des Ettenheimer Kanuclubs in der kalten Jahreszeit. Foto: Kanuclub Ettenheim

Die nasskalten Wintermonate sind für Paddler nicht gerade einladend. Die Mitglieder des Kanuclubs Ettenheim lassen das Training trotzdem nicht schleifen. Anfänger und Fortgeschrittene feilen im Hallenbad der Schule St. Landolin an ihrer Technik.









Dass zahlreiche Boote samt Paddelausrüstung in ein kleines Hallenbad getragen werden, ist in Ettenheim kein ungewöhnlicher Anblick. Die Wassersportler des örtlichen Kanuclubs trainieren dort, im Hallenbad der Schule St. Landolin, in den Wintermonaten. Unsere Redaktion hat mit Jürgen Bauer über das Training und den Sport gesprochen.