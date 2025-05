Postbank schließt Filiale Post zieht in St. Georgen vom Marktplatz in die Gerwigstraße

Eine "Hauruck-Aktion" nennt Giovanni Costantino von der Stadtverwaltung den Umzug der Post in die Gerwigstraße. Kein Wunder – am Donnerstag teilt die Postbank offiziell mit: Bereits am 11. September ist die Filiale am Marktplatz zum letzten Mal geöffnet.