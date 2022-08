5 In der Schlussphase des Derbys wurde es nochmal eng für den VfB Bösingen, da der SV Seedorf viel Druck entwickelte. Foto: Schleeh

VfB Bösingen – SV Seedorf 3:2 (1:0). Prächtige Kulisse mit 750 Fans, fünf Treffer, eine spannende Aufholjagd in der Schlussphase – das Nachbarschaftsduell hielt was es versprach und sorgte nach dem Schlusspfiff zumindest beim Gastgeber für Erleichterung.















Nach gut einer Stunde schien das Derby bereits wie in der Vorsaison früh entschieden: Bösingen führte mit 3:0, sah wie der sichere Sieger aus und untermauerte zu diesem Zeitpunkt einmal mehr die Qualitäten einer Spitzenmannschaft, die es sich erlauben konnte, zu Beginn mit Torsten Müller und Marius Beiter zwei Torjäger und Vorlagengeber erst einmal auf der Bank zu platzieren.

Vier Neue in VfB-Startelf

Dafür kamen im Verlauf der Partie gleich vier Bösinger Neuzugänge im Landesliga-Kader zum Einsatz.

Ebenfalls von Außen schaute sich unterdessen beim SVS zunächst mit Tobias Heizmann einer der beiden Spielertrainer das Geschehen an. Und musste Zähneknirschend bereits früh Wechseln, weil sich Jonas Haag in der 10. Minute bei einem Zweikampf eine Ellenbogenverletzung zuzog. Den Seedorfern muss man in der Folgezeit angesichts des Spielverlaufs das Kompliment aussprechen, dass sie Mitte der zweiten Hälfte aussichtslos zurückliegend, nie aufgegeben haben und für ihre Moral und den Kampfgeist mit einer Aufholjagd beinahe noch mit einem Punkt belohnt worden wären.

Jonas Haag früh raus

Aber der Reihe: Wegen der Trockenheit wurde auf dem kleinen Platz vor dem Sportheim gespielt. Der SV Seedorf erwischte den besseren Start und kam nach einer Flanke von Mario Grimmeißen durch einen Kopfball von Janik Gapp zur ersten Chance (3.). Auf Bösinger Seite scheiterte Benedikt Bantle in der 7. Minute an SVS-Keeper Tobias Kohl, nachdem zuvor Seedorfs Spielertrainer Tobias Bea der Ball versprungen war. Beide Teams standen in der Folge kompakt und es brauchte nach fast einer halben Stunde einen Fehler von VfB-Keeper Maximilian Pfau, der Gapp den Ball in die Füße spielte, der Seedorfer jedoch zu überhastet abschloss und Pfau zur Ecke klärte (29.).

Leon Schlosser per Kopf zum 1:0

In der 37. Minute platzte dann der Knoten auf Bösinger Seite mit dem 1:0. Ausgangspunkt war eine Standardsituation: Benni Bantle zog einen Eckball vor das SVS-Gehäuse und Leon Schlosser versenkte den Ball per Kopf zur Führung. Bis zur Pause war der Gast bei zwei eigenen Eckbällen brandgefährlich und dem Ausgleich nahe.

Gapp vergibt Ausgleich

Die Gäste versuchten nach dem Seitenwechsel direkt Druck zu machen: Grimmeißen bediente wieder Gapp, der aus guter Position verzog. Besser machten es effektive und effiziente Hausherren: In der 58. Minute erhöhte Jannik Botzenhart auf 2:0. Zunächst wurde ein Schuss von Marius Beiter abgefälscht, landete bei Bantle und dieser legte quer zur Mitte auf seinen freistehenden Mitspieler, der nur noch einzuschieben brauchte.

Doppelschlag zum 3:0

Keine fünf Minuten später legte der VfB zum Doppelschlag nach und schien die Partie mit dem 3:0 entschieden zu haben. Marius Müller setzte sich hierbei auf der Grundlinie gegen zwei Seedorfer durch. Sein Zuspiel vor das Tor versenkte Bantle aus fünf Meter eiskalt (63.).

SV Seedorf zeigt Moral

Wer nun glaubte die Begegnung wäre entschieden, der täuschte sich gewaltig. Seedorf zeigte Derby-Kampfgeist und bekam nur kurze Zeit später einen Elfmeter, weil Christoph Halder an der Hand angeschossen wurde – Mario Grimmeißen verkürzte auf 3:1 (69.). Im weiteren Verlauf hatten beide Teams Angriffe, Torabschlüsse und Chancen. Bösingen versäumte es mit dem vierten Tor den Deckel draufzusetzen, vor allem in der 85. Minute, als Kohl per Fuß gegen Beiter zur Ecke klärte.

Marvin Roth nutzt Torwartfehler

Auf der anderen Seite leistete sich Pfau einen faux pas, als ihm ein Abschlag misslingt und er den eingewechselten Marvin Roth anschoss. Dieser nutzt die Möglichkeit und schiebt aus 25 Metern zum 3:2-Anschluss ins leere Tor (88.). Nun musste sich Bösingen nochmals mit aller Konzentration dagegenstemmen, damit dem SVS nicht noch ein Lucky-Punsh zum 3:3 gelingen konnte. SVS-Kapitän Yannik Scheck allerdings flog mit Gelb-Rot in der Nachspielzeit vom Platz (90.+1).

TRAINERSTIMMEN

Peter Leopold (VfB Bösingen): „Es war ein verdienter Sieg für uns. Seedorf hat aber nie aufgegeben und immer dagegengehalten. Wir haben es versäumt das vierte Tor zu machen. Ich hatte aber trotz der beiden blöden Gegentore durch einen Elfmeter und einen Fehler von uns nicht das Gefühl, dass wir die Partie noch aus der Hand geben würden. Aber klar, bei 3:2 kann es in der Schlussphase immer eng werden.“

Tobias Heizmann (SV Seedorf): „Wir waren gut im Spiel und konnten kämpferisch jederzeit dagegenhalten. Die frühe Verletzung und der erste Treffer nach einer Standardsituation haben es uns schwer gemacht. Nach dem Doppelschlag und 0:3 haben wir jedoch nie aufgegeben.“

STATISTIK

VfB Bösingen: Pfau – Lehmann, Leon Schlosser (60. Halder), Schinacher, Kramer, Dobricean, Jochem (46. Beiter), Benedikt Bantle (70. Torsten Müller), Botzenhart, Neumann (79. Flaig), Marius Müller.

SV Seedorf: Kohl – Gapp (60. Wernz), Bea, Grimmeißen, Timmy Haag (66. Heizmann), Jonas Haag (12. Berg), Elias Haag, Szopa (79. Roth), Scheck, Rothkranz, Lenz.

Tore: 1:0 Le. Schlosser (37.), 2:0 Botzenhart (58.), 3:0 Be. Bantle (63.), 3:1 Grimmeißen (69./Elfmeter), 3:2 Roth (88.).

Schiedsrichter: Bahri Kurz (Wiernsheim). Zuschauer: 750.

Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karten 4/4, Gelb-Rote Karte für Scheck (SVS/90.+1).