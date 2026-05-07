Pachtpreise steigen: Deshalb gibt es neue Regelungen für Kleingärtenpächter in Meißenheim

Die Gemeinde Meißenheim plant eine umfassende Reform für die Parzellen in den Gebieten „Altrhein“ und „Oberried“. Alle Verträge sollen einheitlich werden.
Die Gemeinde Meißenheim plant eine umfassende Neuordnung ihrer Kleingärten in den Gebieten „Altrhein“ und „Oberried“. Hintergrund sind veränderte Nutzungsformen, rechtliche Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes sowie der Wunsch nach einheitlichen und zeitgemäßen Regelungen. Über die entsprechenden Maßnahmen hat der Gemeinderat beraten und entschieden.