Die Pächterfamilie Weisser hat am Donnerstag das endgültige Aus in der Villa Junghans bekanntgegeben. Die Stadt wünscht alles Gute – und macht klar: Die Villa ist erst mal dicht.















Schramberg - Trotz "intensiver Bemühungen und Zusagen der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat haben Michael und Daniela Weisser nun das endgültige ›Aus‹ bekannt gegeben. Sie halten an der Kündigung des Pachtvertrages fest und werden zum Bedauern von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zum Jahresende den Betrieb einstellen", hieß es in einer Mitteilung der Stadt am Donnerstagabend. Auf Nachfrage erläutert die Verwaltung die Abläufe und gibt einen Blick auf anstehende Aufgaben.

Umfangreicher Maßnahmenkatalog

"Über den Sommer wurden verschiedene Gespräche geführt, mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen zu sondieren, unter denen die Familie Weisser bereit wäre, das Pachtverhältnis fortzusetzen", beschreibt Stadtsprecherin Susanne Gorgs-Mager, was unmittelbar nach der fristgerechten Kündigung des Pächterehepaars am 30. Juni zum Jahresende unternommen wurde. Per E-Mail habe das Paar am 30. August seine Bedingungen mitgeteilt "und einen umfangreichen Maßnahmenkatalog" versandt.

Nach Eingang des Katalogs sei mit den Weissers ein Gespräch geführt worden mit dem Ziel, realistische und durchführbare Maßnahmen gegen solche abzuschichten, die beispielsweise eine längerfristige Betriebsschließung erfordert hätten. Damit sollte die Beratung im Gemeinderat vorbereitet und insgesamt ein trag- und mehrheitsfähiges Maßnahmenpaket erarbeitet werden. "Von Seiten der Pächterfamilie wurde aber gewünscht, dass der Maßnahmenkatalog dem Gemeinderat vollumfänglich zur Beratung vorgelegt wird", so Gorgs-Mager.

Rat geht "sehr weitgehend" mit

Der Rat habe Ende September nichtöffentlich über die geforderten Maßnahmen beraten und sei den Wünschen – wenn auch nicht in allen Einzelheiten – "sehr weitgehend nachgekommen".

Dieses Ergebnis sei der Familie Weisser tags darauf mitgeteilt worden, die Mitte Oktober noch über "eine für sie sehr wichtige Maßnahme" informierte, ohne die die Fortführung des Pachtvertrags nicht denkbar sei. Auch bei dieser Maßnahme habe der Gemeinderat Entgegenkommen signalisiert, für die weitere Beratung aber um die Vorlage einer Kostenschätzung eines Architekten gebeten. Das sei den Weissers ebenso umgehend mitgeteilt worden.

Kostenschätzung nicht mehr nötig

"Zur Beratung der Kostenschätzung im Gemeinderat kam es nicht mehr, weil Familie Weisser am 26. Oktober telefonisch mitgeteilt hat, dass eine Fortführung des Pachtverhältnisses nicht mehr in Frage käme", so Gorgs-Mager. Die schriftliche Bestätigung folgte am 2. November.

"Seit 1934 befinden sich die Villa Junghans und der Park im Besitz der Stadt", holte die Stadt zu Beginn ihrer Mitteilung am Donnerstag aus. Die Gründerzeitvilla, einst Wohnhaus des Uhrenfabrikanten Erhard Junghans, wurde 1885/86 nach Plänen von Karl von Leibbrand im Stil der Neorenaissance gebaut. Als Hotel- und Gastronomiebetrieb werde die Villa schon seit Jahrzehnten geführt.

Engagiert und ideenreich

Vor 16 Jahren habe die Familie Weisser das Haus übernommen und die Villa seither mit Erfolg geführt. "Zahlreiche auswärtige Gäste haben während dieser Zeit dort logiert, schöne Hochzeiten und Familienfeste wurden gefeiert oder Jazzkonzerten gelauscht." Mit dem außergewöhnlichen Angebot eines Wohnmobil-Diners auf dem Parkplatz habe das Pächterehepaar die Corona-Zeit kreativ überbrückt. Nicht zu vergessen sei ihre Unterstützung "bei zahlreichen Events an der Konzertmuschel, wie Public-Viewing oder beim Park-der-Zeiten-Festival." Damit sei nun leider Schluss.

"Ich danke der Familie Weisser für ihr Wirken in den 16 Jahren. Die Villa Junghans ist ein für Schramberg identitätsstiftendes Gebäude, und wir werden alles daran setzen, dass dort wieder ein gastronomischer Betrieb möglich ist", hieß weiter von der Oberbürgermeisterin. Begleitet vom Gastronomie- und Hotellerieexperten Ingo Wessel werde sich der Gemeinderat mit der weiteren Nutzung beschäftigen.

In Kontakt mit Pachtinteressierten

Derzeit, bestätigt die Stadt abschließend, "sind wir Kontakt mit Pachtinteressierten". Von einer Konzession im kleineren Rahmen, wie sie im Gemeinderat bereits Thema war, ist jedoch keine Rede mehr: "Vor einer Betriebsaufnahme werden umfangreiche Reparatur- und Renovierungsarbeiten notwendig. Aus diesem Grund wird mit einer längeren Schließung zu rechnen sein."