1 Pablo Grant war Mitglied der Hip-Hop-Formation BHZ und veröffentlichte zudem 2023 sein zweites Soloalbum "Liebe und Schmerz". Foto: BHZ

Der Musiker und Schauspieler Pablo Grant ist gestorben. Dies teilte die Band via Instagram mit. Den Angaben zufolge starb Grant, auch als „Dead Dawg“ bekannt, an den Folgen einer Thrombose.









Link kopiert



Der Schauspieler und Rapper Pablo Grant ist mit 26 Jahren gestorben. Dies gab seine Band BHZ via Instagram bekannt. Demnach sei er bereits am 6. Februar unerwartet verschieden, wie es in dem Beitrag auf dem Sozialen Netzwerk heißt.