1 Marcel Yahyaijan hat sich festgelegt: Andrea Hoxha ist der Stammtorhüter in der neuen Saison. Foto: Marc Eich

So sieht ein perfektes Debüt aus: 08-Neuzugang Pablo Aguilera erzielte beim 4:0-Sieg der Villinger gegen den Landesligisten FSV Rheinfelden gleich einen Doppelpack. Der Oberligist ist also bereit für die erste Pflichtspielaufgabe im SBFV-Pokal.

Am Freitag verpflichtet, am Samstag in Schopfheim in der 54. Minute für Leon Albrecht eingewechselt, sieben Zeigerumdrehungen später den erste Treffer im schwarz-weißen Trikot bejubelt. "Und dies mit der ersten Ballberührung. Dafür haben wir ihn geholt", lacht 08-Coach Marcel Yahyaijan. Pablo Aguilera zeigte also sofort, weshalb die Villinger ihn in den Friedengrund gelockt haben: Tore. Dass der 27-jährige Stürmer dann noch in der Schlussminute den 4:0-Endstand markierte, passte zur gelungenen Generalprobe der Nullachter, die am kommenden Samstag die Mission Titelverteidigung im SBFV-Pokal beim Landesligisten FC Neustadt starten werden.

"Das war ein guter Abschluss der kurzen, aber sehr knackigen Vorbereitung", war Marcel Yahyaijan mit der Leistung seiner Elf beim Jubiläumsspiel des FV Fahrnau – der Verein besteht seit genau 100 Jahren – zufrieden. Zumindest fast. "Wir hätten – wieder einmal – noch mehr Tore erzielen können", sah der A-Lizenz-Inhaber noch Treffer von Kamran Yahyaijan, der in der elften Minute einen Strafstoß verwandelte, und Mauro Chiurazzi (54.).

Klar, dass die Nullachter beim anschließenden Mannschaftsabend aber schon an die Aufgabe in Neustadt dachten. "Wir werden uns ganz normal auf diese Partie vorbereiten", wird Marcel Yahyaijan seine Schützlinge vor dem Härtetest beim Landesligisten noch zu vier Einheiten in den Friedengrund bitten. Dann wird auch wieder Abwehrrecke Patrick Peters nach seiner Handverletzung ins Training einsteigen. Ob Peters schon in Neustadt wieder eine Option für die Startelf ist, lässt der 08-Trainer noch offen. "Mal schauen, wie Patrick dann bei den Einheiten schon wieder belastbar ist."

Andrea Hoxha ist die Nummer 1

Dagegen hat sich Marcel Yahyaijan in Sachen Nummer 1 festgelegt. "Andrea Hoxha ist unser Stammtorhüter. Ich bin aber sehr froh, dass wir mit Marcel Bender einen weiteren Torhüter haben, auf den man sich voll verlassen kann."