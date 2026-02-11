Paartherapeutin erklärt Phänomen Affäre mit einem verheirateten Mann – „Ich hatte kein Schuldgefühl“
Julika Wolf 11.02.2026 - 06:00 Uhr
Yvonne hatte eine Beziehung mit ihrem Kollegen – der verheiratet ist. Wie geraten Menschen in Affären hinein?
Bevor Yvonne (Name geändert) die Affäre mit ihrem Kollegen begann, war ihre Ehe schon keine richtige Beziehung mehr. „Ich hatte mich schon länger von ihm distanziert“, sagt die heute 51-Jährige über ihren Mann. 2006 hatten die beiden geheiratet. 2009 war er berufsunfähig. Die Diagnose: Borderline Syndrom, eine Persönlichkeitsstörung, die unter anderem zu emotionalen Schwankungen und Schwierigkeiten in Beziehungen führt.