Paare beim Sport „Konflikte sollte man nie während des Sports austragen“ Eva-Maria Manz 11.06.2025 - 00:00 Uhr 1 Soll man einander beim gemeinsamen Laufen Tipps geben? Kleinert erklärt, warum er das kritisch sieht. Foto: KI/Midjourney/Montage: Ruckaberle Jens Kleinert, Professor an der Sporthochschule Köln, erklärt, wie Paare davon profitieren können, gemeinsam Sport zu treiben – und wann sie es lieber lassen sollten.







Link kopiert



Wer mit dem Partner Sport treiben will, steht vor Herausforderungen: Fähigkeiten und Fitnesslevel liegen oft nicht auf dem gleichen Niveau. Wie ist es für Paare trotzdem möglich, gemeinsame Freizeit beim Sport zu verbringen? Jens Kleinert, Professor für Sport- und Gesundheitspsychologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln, erklärt, was Paare beachten müssen.