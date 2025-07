Paar aus Stuttgart erzählt Liebe, Lust und Gruppensex mit über 60 Florian Gann 23.07.2025 - 00:00 Uhr 1 Hier sind sie nicht immer alleine: Karin und Klaus in ihrem Schlafzimmer. Foto: Sichtlichmensch/Andreas Reiner/KI/Midjourney/MOntage: Ruckaberle Der Körper macht nicht mehr alles mit – aber sich davon die Lust nehmen lassen? Auf keinen Fall, meinen Karin und Klaus und erzählen, warum Sex im Alter für sie besser ist.







Karin hat lange schon mit ihrer Sexualität außerhalb der monogamen Zweierbeziehung experimentiert. Also: Sex mit zwei Männer, das hatte sie schon mal. Aber so einen Gangbang, also Gruppensex mit Männern in der deutlichen Überzahl, das kann sie sich lange nicht vorstellen.