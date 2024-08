Paar aus Sinsheim über seine Flucht aus der DDR: Mit dem Trabi durch die Nacht in die Freiheit

1 Das Bild entstand Anfang Oktober 1989 und zeigt das Ehepaar Friedrich mit ihren Kindern und einem Kind von Freunden, die bereits im Westen wohnten. Im Hintergrund ist der Trabi, ihr Fluchtauto. Foto: privat

Der Sommer unseres Lebens: Das SED-Regime nimmt dem Ehepaar Friedrich die Luft zum Atmen. Sie wollen flüchten – aber wie, mit zwei kleinen Kindern? Im Sommer 1989 ergreifen sie die erste Chance, die sich ihnen bietet.









Link kopiert



Ihre Sehnsucht ist schon immer groß gewesen. Schon als Mädchen wollte Christine Friedrich die Welt kennenlernen und als Journalistin über andere Länder schreiben. Aber dieser Wunsch würde sich wohl nie erfüllen, dachte sie damals. 1976 wurde ihr trotz sehr guter Noten die Aufnahme in die Abiturklasse verweigert, weil sie Arzttochter war. Stattdessen machte sie eine Lehre als Finanzkauffrau. „Wie im Schaufenster“ habe sie in ihrer Heimatstadt Greifswald in der ehemaligen DDR gesessen und das Leben draußen an sich vorüberziehen sehen.