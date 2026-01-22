OVC Calmbach: Zugaben nach minutenlangem Applaus

Die Orchestervereinigung Calmbach verzauberte mit „Klangkraft – Energie der Töne“. Es war der erste Auftritt von Kornelius Kremser bei einem Neujahrskonzert als Dirigent der OVC.
„Heute Abend geht es darum, die Kraft der Musik zu erleben und die Verbindung zwischen den Tönen und der Energie zu spüren. Lassen Sie sich von der Magie der Musik mitreißen, genießen Sie die Klänge und lassen Sie für einen Moment die Hektik des Alltags hinter sich.“ Mit diesen Worten aus dem ausliegenden Besucherflyer gab der Vorsitzende der Orchestervereinigung Calmbach (OVC), Stefan Göbel, den zahlreichen Musikinteressierten in der mit mehr als 400 Besuchern ausverkauften Enztalhalle einen Vorgeschmack.