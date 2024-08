Outsourcing: Globale Belegschaftskollaboration: Grenzenlose Möglichkeiten durch Outsourcing

Outsourcing kann auch die Auslagerung bestimmter Funktionen oder Prozessen bedeuten. Auf diese Weise kann beispielsweise dem Fachkräftemangel begegnet werden, ohne die Produktion verlagern zu müssen. In bestimmten Bereichen ist der Fachkräftemangel bereits so weit fortgeschritten, dass bestimmte Branchen auf die Mithilfe ausländischer Fachkräfte angewiesen sind. Beispiele hierfür können die Produktion in ländlichen Gebieten sein oder saisonale Tätigkeiten, etwa in der Landwirtschaft. Die EWL beschäftigt sich explizit mit diesen Themen und unterstützt Unternehmen bei ihren Bemühungen, temporäre Personalbedarfe abzudecken und ist zudem in der Lage, weite Teile der Personalbeschaffung bis hin zu rechtlichen Fragen zu übernehmen beziehungsweise beratend tätig zu werden.

Vorteile des Outsourcing

In einem immer schärfer werdenden wirtschaftlichen Umfeld ist es wichtig, alle Bereiche eines Unternehmens auf seine Effizienz abzuklopfen und dort Optimierungen vorzunehmen, wo sie möglich sind. Kaum ein Unternehmen kann es sich heute noch leisten, Einsparmöglichkeiten zu ignorieren. Einsparmöglichkeiten sind in diesem Zusammenhang jedoch nicht als Verzicht auf irgendetwas zu verstehen, sondern als nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung. Ein Beispiel hierfür wäre die Sinnhaftigkeit, die eigene Human-Ressources-Abteilung damit zu beauftragen, nach Fachkräften im Ausland zu suchen. Dies erfordert eine Menge Know-how und auch eine Vernetzung ins Ausland könnte nicht schaden. Da sich Unternehmen wie die EWL in diesem Bereich über die vergangenen Jahre ein großes Netzwerk von Osteuropa, im Speziellen Polen und der Ukraine, bis in Länder des fernen Asien aufgebaut haben und sowohl mit den einzelnen Kulturen wie auch mit den rechtlichen Situationen bestens vertraut sind, ist es oft günstiger, diese Prozesse und Funktionen (https://ewl.com.pl/de/auslagerung-von-prozessen-und-funktionen/) auszulagern.

Die EWL ist bereits 16 Jahre am Markt tätig und arbeitet aktuell mit 350 Unternehmen zusammen. 13.000 Mitarbeiter sind täglich über die EWL in Unternehmen in der EU und darüber hinaus im Einsatz und 800 beginnen täglich eine Arbeit an einem anderen Ort. Die Bereiche, in denen die Mitarbeiter eingesetzt werden sind die Produktion, der Logistik- und Lagerbereich, die Automobil- und Lebensmittelbranche, der Lebensmittelgroßhandel, die Getränkeproduktion, Verpackung und Sortierung, HoReCa sowie der Großhandel mit Kleidung und Bekleidung.

Welche Möglichkeiten bietet das Outsourcing?

Die Hauptaufgaben bestehen aus dem Arbeitnehmer-Leasing, dem Outsourcing von Prozessen und Funktionen und der ständigen Personalbeschaffung. Das Arbeitnehmer-Leasing ist eine sehr gute Möglichkeit, Auftrags- oder saisonale Spitzen zu überbrücken, ohne ein personelles Risiko einzugehen. Es ist eine hervorragende Möglichkeit für Unternehmen, eine Effizienzsteigerung durch Outsourcing zu erreichen. Das Management dieser internationalen Teams übernimmt dabei der Dienstleister, sodass ein maximaler Komfort und eine sehr geringe Arbeitsbelastung für das beauftragende Unternehmen entsteht. Die EWL findet mit Hilfe modernster Technologien für globale Zusammenarbeit und Experten in den jeweiligen Regionen die passenden Kandidaten. Auf diese Weise entsteht eine globale Belegschaftskollaboration, die sowohl den Unternehmen wie auch den Mitarbeitern zugute kommt. Bestand in der Vergangenheit das Outsourcing oft aus „hire and fire“, legt die EWL Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern auf der Basis beiderseitigen Vertrauens. Mitarbeiter werden gefordert, aber auch gefördert und in ihrer Person wertgeschätzt. So entwickelt sich oft eine langjährige Zusammenarbeit, in der die Mitarbeiter sich einen Vertrauensstatus erarbeiten und zudem eine ganze Reihe von Qualifikationen, von denen die Kunden der EWL profitieren.

Ein weiterer Bereich des Outsourcings wurde bereits angesprochen. Es handelt sich um das Outsourcing von Prozessen und Funktionen. Die EWL kann den gesamten Personalbeschaffungsprozess übernehmen bis hin zu Personalmanagement und Lohnabrechnungen.

Letzter und ebenfalls im Zuge des Fachkräftemangels ein zunehmend gefragter Bereich ist die ständige Personalbeschaffung. Die EWL sucht kontinuierlich nach Fachkräften für seine Kunden und hat zu diesem Zweck eine Online-Datenbank eingerichtet, in der alle möglichen Kandidaten gespeichert sind. Die EWL kann so auf der Basis zuvor vom Kunden festgelegter Parameter eine Kandidatenauswahl treffen, Vorstellungsgespräche führen und eine Empfehlung an den Kunden geben. Die EWL bleibt auch während oder nach der Beschäftigung mit den Mitarbeitern in Kontakt.