Outdoor-Sommer Albstadt: Ein perfektes Paar für Geist und Körper

Zu den Angeboten im Outdoor-Sommer zählt ein Spaziergang mit Juliane Isbrecht, dessen Programm Naturerlebnis und Pilates, Tiefenentspannung und Wellness vereint hat.

Das Wetter war ideal – weder Regen noch Gluthitze; die Sonne begnügte sich damit, gelegentlich durch die Wolkendecke zu blinzeln, als Juliane Isbrecht die Gäste im Outdoor-Sommer vom Schafhaus auf den Spaziergang führte, auf dem Pilates-Training ein wesentliches Element ar; einige von ihnen hatten bereits eine gewisse Vorstellung davon, was sie erwartete, andere wollten mal etwas Neues ausprobieren.

Am Start gab es erst einmal Nüsse für unterwegs – den Snackt hatte die Stadt Albstadt spendiert. Diesmal ging es auch nicht gleich auf die Yogamatte auf der Wiese; vielmehr stand eine einstündige Aufwärmtour in den Abend an: zur Entschleunigung, um den Kopf frei zu bekommen und den Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Auch das ist Programm.

Standfestigkeit ist bei Pilates gefragt. Foto: Ulrike Zimmermann

Jedes Jahr ist der Treffpunkt ein anderer, die Route eine neue, denn Wandern und Pilates sind ein perfektes Paar. Die Kombination aus beidem bietet eine einzigartige Möglichkeit, Körper und Geist in Einklang zu bringen, während man die Schönheit der Natur genießt.

Kleine Pilzkunde inklusive

Und davon gab es wieder eine ganze Menge. Angefangen vom herrlichen Blick vom Stichfelsen auf Truchtelfingen und unzähligen Heilkräutern am Wegesrand bis hin zu einer kleinen Pilzkunde, denn die Parasolpilze waren mit ihren weiß-braun gescheckten Hüten mit dem braunen Zapfen in der Mitte schon von weitem zu erkennen. Das schmackhafte, leicht nussige Fleisch der Blätterpilze lässt sich vielseitig verwenden – ein Rezept für Pasta in Pilz-Sahne-Soße lieferte eine Pilzkennerin gleich dazu.

Wichtig: zwischendurch trinken Foto: Ulrike Zimmermann

Auf einer idyllischen Wiese am Waldrand startete dann die Pilateseinheit. Vorher zauberte Juliane Isbrecht noch eine große Thermoskanne aus ihrem Rucksack. Sie hatte für die Teilnehmerinnen aus dem Montafon eine Teemischung mitgebracht, zusammengestellt aus dem Gebirgskräutern vor Ort und sehr wohlschmeckend.

Nach und nach steigt der Schwierigkeitsgrad

Leichte Pilatesübungen zur Körpergrundspannung standen am Anfang, doch nach und nach steigerte die Trainerin den Schwierigkeitsgrad. Doch selbst diejenigen, die noch gar keine Erfahrung mit dieser Sportart hatten, fanden schnell Gefallen an den kontrollierten Bewegungen mit bewusster Atmung. Die Kraft der sanften Stärke hat jede der Teilnehmerinnen spätestens gespürt, als sie ihre Matten wieder zusammenrollten – ihr Applaus für Juliane Isbrecht kam aus vollem Herzen.

Der kurze Marsch zum Ausgangspunkt endete mit der Vorfreude auf den nächsten Albstädter Outdoor-Sommer.

Der Outdoor-Sommer 2025 endet am 24. August, und bei einigen Terminen gibt noch freie Plätze. Das Programm ist auf der Internetseite der Stadt Albstadt dargestellt, die auch zur Anmeldung dient.

Zur Person

Juliane Isbrecht

ist Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin und Pilatestrainerin. Seit drei Jahren gehört sie zum festen Team des Albstädter Outdoorsommers. Die 39 Jahre junge Geschäftsführerin des Albstädter Therapiezentrums „Albgesund“ setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz aus Ernährungstherapie in Kombination mit Ergo- und Physiotherapie und Kursen zu Pilates und Meditation.