Outdoor-Sommer Albstadt: Ein perfektes Paar für Geist und Körper

Zu den Angeboten im Outdoor-Sommer zählt ein Spaziergang mit Juliane Isbrecht, dessen Programm Naturerlebnis und Pilates, Tiefenentspannung und Wellness vereint hat.
Das Wetter war ideal – weder Regen noch Gluthitze; die Sonne begnügte sich damit, gelegentlich durch die Wolkendecke zu blinzeln, als Juliane Isbrecht die Gäste im Outdoor-Sommer vom Schafhaus auf den Spaziergang führte, auf dem Pilates-Training ein wesentliches Element ar; einige von ihnen hatten bereits eine gewisse Vorstellung davon, was sie erwartete, andere wollten mal etwas Neues ausprobieren.