„Out of Control Army“ in Hinterlehengericht

1 Die „Out of Control Army“ gastierte im Welschdorf. Foto: Ziechaus

Die „Out of Control Army“ legte bei ihrem Gastspiel in Hinterlehengericht einen fulminanten Turbo-Auftritt hin.









Link kopiert



Aus Mexiko nach Hinterlehengericht, das geht mit einem Abstecher über Istanbul nicht so einfach und so war die Ankunft der Band im Schwarzwald nicht unter Kontrolle. Die „Out of Control Army“ aus Mexiko kam wegen einem Autoausfall viel später im Gasthaus Welschdorf an als geplant.