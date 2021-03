1 Otto Melcher ist nun kurz vor seinem 78. Geburtstag verstorben.Foto: Archiv Foto: Schwarzwälder Bote

Nachruf: Am Montag verstorben / Beisetzung erfolgt im Kreis der Familie / Im Gemeinderat und in vielen Vereinen aktiv gewesen

Triberg. Große Trauer herrscht in Triberg – am vergangenen Montag starb nach langer, schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit mit Otto Melcher ein höchst engagierter Bürger der Wasserfallstadt, kurz vor seinem 78. Geburtstag.

Geboren wurde der Triberger Otto Melcher am 6. März 1943 als Sohn von Berta und Gottfried Melcher. Im Jahr 1951 wurde er mit Schwester Gaby beschenkt. Am Schwarzwald-Gymnasium Triberg machte er seine Mittlere Reife. Von 1960 bis 1963 absolvierte er eine Drogistenlehre in Karlsruhe. Danach kehrte er zurück in die elterliche Drogerie in der Hauptstraße in Triberg, dort wo heute eine Pizzeria beheimatet ist. Später übernahm er das Geschäft von seinen Eltern, bis er die Drogerie altershalber 2006 aufgab.

1968 heiratete er Helga Oesterheld, die ihm mit Martina (geboren 1969) und Isabel (geboren 1973) zwei Töchter schenkte, 1999 wurde Enkelin Jacqueline, 2000 die zweite Enkelin Celina geboren.

Schon früh begann sich Melcher in nahezu allen Vereinen Tribergs zu engagieren, aktiv und passiv. Sehr wichtig war ihm der so genannte "Birnleclub", der sich für eine einheitliche Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt einsetzte – dort war er Vorsitzender.

Auch kommunalpolitisch war der Verstorbene eine Größe in der Wasserfallstadt: Lange Zeit war er nicht nur Mitglied der Freien Bürgerschaft/FWV, Ortsverband Triberg, sondern auch 14 Jahre lang bis 2009 ihr Vorsitzender.

Von Oktober 1984 bis Juni 2014 war er Mitglied des Gemeinderats der Wasserfallstadt, dabei hat er drei Bürgermeister erlebt: Alfred Vogt, Klaus Martin und Gallus Strobel. Von 1994 bis 1999 und ein zweites Mal 2009 war Melcher zweiter Bürgermeisterstellvertreter. "Mit ihm scheidet ein ausgleichender und humorvoller Kamerad, der gute Kompromissvorschläge hatte, sich sehr engagierte, am Bürger dran war und während seiner 30-jährigen Ehrenamtstätigkeit einiges auf sich nehmen musste, aus dem Rat aus", betonte Strobel zum Abschied seiner ehrenamtlichen Tätigkeit.

Die Stadt würdigte Melchers Verdienste gemäß der städtischen Ehrenordnung mit der Bürgermedaille in Gold nebst goldener Anstecknadel und Urkunde. Zugleich erhielt er für seine langjährige Gremiums-Mitgliedschaft auch die Ehrennadel des Städtetags in Gold.

Rund 1200 Termine hatte Melcher in diesen drei Jahrzehnten wahrgenommen, in all den Jahren sei schon einiges passiert. Er habe es aber nach eigener Aussage nie bereut, dass er dabei war.

Neben allen diesen Tätigkeiten und Ämtern war er auch mit Leib und Seele Händler. So engagierte er sich beim Forum Handel und Gewerbe Triberg, wo er ebenfalls viele Jahre Vorsitzender war. Ferner gehörte er dem Heimat- und Gewerbeverein an.

In einem privaten Kegelclub war er mit ebenfalls engagierten Bürgern zugange, in den letzten Jahren beschäftigte er sich zudem mit den Boulekugeln. In seiner eher karg bemessenen Freizeit wanderte er liebend gerne mit seiner Familie.

Mit Melcher verliert die Wasserfallstadt einen höchst verdienstvollen Mitbürger, der auch nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat stets ein offenes Ohr für die Belange der Menschen der Stadt hatte.

Die Beisetzung des Verstorbenen erfolgt im Kreise der Familie.