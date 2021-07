2 Nicht nur psychisch labile jungen Menschen, auch bisher lebensfrohe Naturen leiden neuerdings auffällig häufig unter den verschiedensten tiefsitzenden Ängsten. (Symbolfoto) Foto: Gollnow

Die endlosen ermüdenden und einsamen Wochen mit Fernunterricht stecken Schülerinnen und Schülern noch so sehr in den Knochen. Zu diesem Fazit kommt man am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule (OHG).

Furtwangen - Im Schuljahr 2020/2021 fand am OHG für Mittelstufenschüler von Weihnachten bis Pfingsten 19 Wochen lang ausschließlich internetbasierter Fernunterricht statt. Nur 15 Wochen gab beziehungsweise gibt es für alle Klassen regulären Schulunterricht. Privilegiert waren einzig die Abschlussklassen mit nur zwei Monaten Fernunterricht.

Im Juli konnte erstmals seit November 2020 am OHG wieder eine Gesamtlehrerkonferenz als Präsenzveranstaltung stattfinden. Aus hygienischen Gründen wurde die Sporthalle genutzt. Ein Referent war per Videokonferenz zugeschaltet, was inzwischen eine Selbstverständlichkeit geworden ist.

Depressive Verstimmungen

Ausführlich berichtete die bei der Caritas angestellte Schulsozialarbeiterin Carolin Schulz sowie Beratungslehrerin Cornelia Emmler von den vielfältigen Problemen, die nun gehäuft in Einzelsprechstunden mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern vertraulich mitgeteilt wurden. Carolin Schulz betonte vor dem versammelten Kollegium, dass sich bei auffällig vielen Kindern und Jugendlichen im Homeschooling psychische Probleme gravierend verschärft haben oder auch erstmals aufgetreten sind. Diese reichen von Schlafstörungen über depressive Verstimmung und Selbstverletzungen bis hin zu massiven Essstörungen mit Klinikeinweisung.

Für viele Schüler war sei es schwierig gewesen, sich selbst zum eigenständigen Arbeiten zu motivieren. ›Aufgabenberge‹ wuchsen an, so dass sie nicht mehr erledigt und auch nicht mehr aufgeholt werden konnten. Obwohl es immer möglich war, die Lehrer in den Videokonferenzen oder Chats zu fragen, hätten das einige Schüler nicht gemacht, weil ihnen die "direkte" Ansprache fehlte.

Oft war ein gestörter Tag-/Nachtrhythmus zu beobachten. Viele Jugendliche blieben bis spät in die Nacht wach und konnten dann vormittags nicht dem Fernunterricht folgen.

Alle Schüler betroffen

Nicht nur psychisch labile jungen Menschen, auch bisher lebensfrohe Naturen leiden neuerdings auffällig häufig unter den verschiedensten tiefsitzenden Ängsten. Angst vor dem Schulbeginn oder den Konsequenzen, die auf unerledigte Aufgaben vielleicht folgen bis hin zu der Angst vor Menschenansammlungen oder davor, in die Stadt zu gehen. Die Freude darüber, seine Klassenkameraden endlich wieder zu sehen, ist oft getrübt von der Befürchtung, nicht "cool" genug zu erscheinen oder angesichts erkennbarer Gewichtszunahme gehänselt zu werden.

Auch Eltern, die normalerweise keinerlei Unterstützung bei der Kindererziehung benötigen, berichten davon, dass viele der jüngeren Kinder körperlich völlig unausgelastet waren und dadurch auffällig im Verhalten geworden sind. Dies führte verbreitet zu Schlafstörungen, Gereiztheit, Weinen, Rückschritten in der Entwicklung. Bei älteren Kindern fehlte oft der entwicklungsfördernde Raum für die allmähliche Abnabelung von den Eltern.

Schulleiter Andreas Goldschmidt betonte bei der Gesamtlehrerkonferenz, dass alle Lehrkräfte nun eine doppelte Verantwortung tragen: Einerseits ist der Präsenzunterricht nach Plan sehr wichtig, um dem Leben der Heranwachsenden eine Struktur zu verleihen und die Freude an der eigenen Leistung anzuregen. Andererseits müssen die Klassen- und Fachlehrer die Leistungsmessung vor den Zeugnissen im Einzelfall hinten anstellen, um jedes Kind und jeden Jugendlichen in der Schulgemeinschaft sozial aufzufangen.

Die Schulsozialarbeiterin Carolin Schulz und die Beratungslehrerin Cornelia Emmler könnten dabei die Fachlehrer in unverzichtbarer Weise unterstützen. Im Übrigen sei das viel gepriesene Bildungswesen in Finnland auch deswegen so erfolgreich, weil den Fachlehrern an jeder Schule mehrere Fachkräfte für die sozialen Belange zur Seite stünden. Lehrkräfte haben so mehr Raum für qualitätvollen Klassenunterricht und sind weniger für individuelle Betreuung und das Stopfen von "Lernlücken" zuständig.

Das kommende Schuljahr

Für das kommende Schuljahr bleibt nur zu hoffen, dass die Impfquote im Herbst so hoch ist, dass eine erneute komplette Schulschließung auf jeden Fall und auch ein Wechselunterricht wenn irgend möglich vermieden wird. Hier ist das Verhalten der Oberstufenschüler als vorbildlich hervorzuheben, von denen bis Mitte Juli bereits mehr als die Hälfte zumindest einmal geimpft ist. Die Kursstufe, die mit nur zwei Monaten Fernunterricht in einer privilegierten Situation war, leistet somit verantwortungsbewusst ihren Beitrag zum persönlichen Schutz und gleichzeitig zur Sicherstellung des Unterrichts für ihre jüngeren Mitschüler.

Sportlehrerin Lisa Vogt beschreibt die Auswirkungen des Fernunterrichts auf die Schüler wie folgt: "Bewegungsmangel ist schon lange ein allgemeines Problem bei den Kindern und Jugendlichen, was sich durch die Pandemie natürlich deutlich verstärkt hat. Besonders im Sportunterricht fiel mir mehrfach extreme Gewichtszunahme, aber auch starke Gewichtsabnahme auf. Im Online-Unterricht haben wir Sportlehrer viel Mühe darauf verwendet, diesen Gefahren entgegenzuwirken. Sport stand auch zuhause regelmäßig auf dem Stundenplan. Dann gab es zum Beispiel motivierende Fitness- und Tanzvideos zum Mitmachen, Projekte wie Schlittenbahnen und Skipisten bauen, um dann Videos von der Fahrt zu drehen. Sehr erfolgreich war auch das Projekt ›Otto goes Olympics‹ mit von Eltern, Lehrern und Schülern zusammengetragenen Laufkilometern via App. Der unmittelbare Wettstreit mit anderen Klassenkameraden und das Sporttreiben im Team musste leider wegfallen."