Die Schulband des Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule (OHG) reüssierte kürzlich bei zwei öffentlichen Auftritten außerhalb der Schule.

Bei der Furtwanger Kulturwoche begeisterten die sechs Jungen und Mädchen der Mittel- und Oberstufe das Publikum mit einem kraftvollen Sound und gekonnten eigenen Arrangements im großen Festzelt. Schon wenige Tage später hatte die OHG-Band in Trio-Besetzung einen Auftritt im legendären Villinger MPS-Studio, in dem früher Weltklasse-Musiker wie Oskar Peterson Musikgeschichte schrieben.

Die 16-jährige Sängerin Mariam Tushurashvili hatte vor wenigen Wochen einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen und bewiesen, dass sie im Bereich „Rock- und Pop-Gesang“ zu den begabtesten Nachwuchstalenten ihrer Altersgruppe gehört.

Die Band wurde vor einem Jahr gegründet. Die sechs jungen Musiker der achten bis zwölften Klasse haben sich im Juli 2024 erstmals im Rahmen eines Musikprojektes formiert, das von der OHG-Lehrerin Sabine Kienzler angeboten wurde. Die ersten Auftritte im OHG und im Oktober bei einem Schulkonzert in St. Cyriak waren so erfolgreich, dass sich die Mittel- und Oberstufenstufenschüler weiterhin regelmäßig trafen, um in Eigenregie Coverversionen bekannter Songs wie „Skyfall“ und „Rolling in the Deep“ zu erarbeiten und auch ein selbstgeschriebenes Lied ins Repertoire aufzunehmen.

Voluminöse und dunkle Stimme von Mariam Tushurashvili beeindruckte

Sabine Kienzler als Spiritus Rektor der Band konnte nun auch den vielbeachteten ersten Auftritt außerhalb der Schule bei der Furtwanger Kulturwoche vermitteln. Bei ihrem halbstündigen Programm zogen die jungen Musiker bei herrlichem Sommerwetter das Publikum mit einem druckvollen Sound in ihren Bann. Für ihre ungewöhnliche Besetzung, die neben typischen Band-Instrumenten auch Posaune und E-Geige einschließt, hatten Johann Aydt am Piano und Schlagzeuger Adrian Kammerer ausgeklügelten Arrangements für die Songs „Mama Mia“ von Abba, „Hallelujah“ von Leonhard Cohen und „Rolling in the Deep“ von Adele geschrieben. Die voluminöse und dunkle Stimme von Mariam Tushurashvili beeindruckte mit einem erstaunlich großen dynamischen Spektrum.

Kult- und Museumsstatus

Musiklehrer Hartmut Janke vermittelte für das folgende Wochenende noch einen Auftritt im Villinger MPS-Studio im Rahmen einer Führung. Die ehemaligen Saba-Räume waren bis vor 40 Jahren einer der wichtigsten Aufnahmeorte in Europa für Weltklasse-Jazzmusiker aus der ganzen Welt. Heute hat das Tonstudio Kult- und Museumsstatus und wird regelmäßig für Kulturveranstaltungen genutzt. Die Band trat in Trio-Besetzung mit Gesang, Johann Aydt am Konzertflügel und Adrian Kammerer, Percussion, auf und überzeugte das Publikum durch eine Mischung aus Bescheidenheit und professioneller Ernsthaftigkeit.

Sängerin und Frontfrau Mariam Tushurashvili fasziniert mit ihrer für eine 16-Jährige ungewöhnlich reifen und wandlungsfähigen Stimme nicht nur das regionale Publikum, sondern überzeugt auch anspruchsvolle Juroren des wichtigsten deutschen Musikwettbewerbes für Schüler. Sie sagt dazu: „Der Wettbewerb hat mich durch die Auftrittserfahrung und den hohen Anspruch wirklich weitergebracht. Mir ist aber aufgefallen, dass ich auf Landes- und Bundesebene die einzige Teilnehmerin ohne regelmäßigen Gesangsunterricht war.“ Dies erklärt sich auch dadurch, dass die junge Frau erst vor einem Jahr von Tiflis in Georgien nach Schönwald gezogen ist, wo sie mit ihrer Mutter wohnt.

Die nächsten Auftritte beim Abi-Ball und der Verabschiedungsfeier

Die nächsten Auftritte der OHG-Schulband sind wieder innerhalb der Schulgemeinschaft. Zunächst beim Abi-Ball, bei dem das Bandmitglied Zeruja Herdt, E-Geige, ihren Schulabschluss feiert und kurz darauf bei einer festlichen Verabschiedungsfeier mit prominenten Gästen.