Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen: Tatjana Goschkowski neue Schulleiterin

Einen nahtlosen Übergang nach dem Weggang von Andreas Goldschmidt gibt es beim Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) mit Realschule. Neue Schulleiterin ist Tatjana Goschkowski.
Andreas Goldschmidt hatte das OHG zum Ende des vergangenen Schuljahres verlassen. Der 57-Jährige wollte beruflich noch etwas Neues erkunden und hatte sich erfolgreich auf die Schulleitung im Kolleg in St. Blasien beworben. Als Privatschule biete das Kolleg noch mal etwas andere Aufgaben als eine staatliche Schule wie das OHG, reizte ihn das Neue.