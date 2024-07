1 Sie freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss: die Abiturienten des Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasiums. Foto: Hartmut Janke

29 Absolventinnen und Absolventen feierten ihren Abschluss in der Schwarzwaldhalle in Neukirch. Jahrgangsbeste wurde Julia Tannheimer mit einem Notenschnitt von 1,1. Auch Preise wurden verliehen.









29 Abiturientinnen und Abiturienten feierten in der Schwarzwaldhalle Neukirch den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit am Otto-Hahn-Gymnasium, während die deutsche Nationalmannschaft nicht allzu erfolgreich in Stuttgart um den Einzug in das Halbfinale kämpfte.